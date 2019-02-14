0553 313 94 23

Bursa’da DEAŞ operasyonu:52 gözaltı

Bursa TEM ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 mahallede5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:45
Bursa’da DEAŞ operasyonu:52 gözaltı

Bursa TEM ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 mahallede5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.


Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tahmin edilen 5 ayrı adres tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen TEM ekipleri bu adreslerde ikamet eden 52 Suriye uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar haklarında detaylı inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslar hakkındaki inceleme devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkeş ailesi olarak müteşekkiriz"
    1. "Türkeş ailesi olarak müteşekkiriz"
    2. Bilim ve barış kıtası Antarktika'da..
    3. GRAFİKLİ - Örgüt bağlantıları tek tek..
    4. 15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nde şüpheli..
    5. Karaman’da park halindeki araçlara..
    6. "Milli Görüş Vakfı" kuruldu
    7. Düzce'de servis minibüsünün otomobile..
    8. Türkiye'nin okuryazarlıkta en..
    9. Beyaz eşyada "ÖTV indirimi" yüzleri..
    10. Müjdenin büyüğü kaya gazından gelecek
    11. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şüpheli..
    12. DOĞAKA'dan çiftçiye "SERA" desteği
    13. ANALİZ - Ticaret savaşının dünya..
    14. Merkez Bankası Başkanı Murat..
    15. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya:..
    16. Murat Çetinkaya: "Mevcut şartlarda..
    17. RÖPORTAJ - Merkez Bankası Başkanı..
    18. Murat Çetinkaya: "Finansal istikrara..
    19. "Katılım bankacılığı 2019'da yüzde..
    20. Merkez Bankası Başkanı Murat..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?