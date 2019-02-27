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Bursa’da DEAŞ operasyonu: örgüt emiri gözaltına alındı

Bursa TEM ve İstihbarat ekipleri DAEŞ’e yönelik operasyon yaptı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:48
Bursa’da DEAŞ operasyonu: örgüt emiri gözaltına alındı

Bursa TEM ve İstihbarat ekipleri DAEŞ’e yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Suriye’de önemli bölgelerde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu DAEŞ emiri gözaltına alındı. Son 15 günde yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 55 oldu.


Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de Halep ve Deyrezzor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olduğu öğrenilen DAEŞ emiri İ.T’nin Bursa’da bulunduğunu tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışmalara başlayan ekipler yaptıkları operasyonla İ.T’yi Yıldırım ilçesinde ikamet ettiği evde gözaltına aldı. İ.T. ile ilgili yapılan araştırmalarda şahsın örgüt içerisinde çekilen çok sayıda fotoğrafı ele geçirilirken gözaltına alınan sözde DAEŞemiri ilk sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.


Öte yandan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 15 gün içerisinde yaptıkları DAEŞoperasyonunda gözaltı sayısı 55’e yükseldi. Terör örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:48
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