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Bursa'da DEAŞ operasyonu

İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

01 Haziran 2019 Cumartesi 04:45
Bursa'da DEAŞ operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ve Yenice mahallerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 04:45
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