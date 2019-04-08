Bursa'da cinayet

BURSA (AA) - Bursa'da, Suriye uyruklu bir kadın elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu.

Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katının açık olan penceresinden bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yatak odasında elleri ve ayakları iple bağlanmış halde yatan kadının boğulduğunu belirledi.

Evde detaylı inceleme yapan ekipler, bir kişinin yatak odasındaki pencereden kaçtığını belirledi.

Bu arada ölen kadının Suriye uyruklu Hayat Hattab (30) olduğu tespit edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında alınan ifadelerden yola çıkan ekipler, kadının, eşi A. Hattab tarafından öldürüldüğü şüphesiyle mahallede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.