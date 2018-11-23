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Bursa'daki cinayet

Gemlik ilçesinde kız kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıya yardım ettikleri iddiasıyla 2 kişi daha yakalandı

23 Kasım 2018 Cuma 12:28
Bursa'daki cinayet

Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kuaförün katil zanlısı ağabeyine yardım ettikleri iddiasıyla 2 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kız kardeşi Günay Torun'u (55) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Halil K'ye yardım ettikleri öne sürülen, şüphelinin kayınbiraderi E.G. ile Karacabey'de kiraladığı evin sahibi S.T. de yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçede kuaförlük yapan Günay Torun, dün Balıkpazarı bölgesinde 34 PG 4315 plakalı otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, cinayeti kadının ağabeyi Halil K'nin işlediğini tespit etmişti. Zanlı, Karacabey ilçesinde yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:28
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