Bursa'da cinayet

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kadın kuaför otomobilde silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçede kuaförlük yaptığı öğrenilen Günay Torun (55), Balıkpazarı bölgesinde 34 PG 4315 plakalı otomobilde ölü bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Torun'un silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Torun'un cesedi, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bazı görgü tanıkları beyaz renkli bir araçtan ateş açıldığını iddia ederken, polis ekipleri zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.