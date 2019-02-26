Bursa’da Cem Yılmaz coşkusu Bursa’da üniversite öğrencileriyle buluşan Cem Yılmaz’ın soru-cevap etkiliğinde salonun dolmasıyla yüzlerce öğrenci dışarıda kaldı.

Bursa’da üniversite öğrencileriyle buluşan Cem Yılmaz’ın soru-cevap etkiliğinde salonun dolmasıyla yüzlerce öğrenci dışarıda kaldı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Radyo Televizyon Topluluğu’nun düzenlediği program için Bursa’ya geldi. Yılmaz, Bursa’da üniversite öğrencileriyle soru-cevap etkinliğinde buluştu. Uludağ Üniversitesi Polis Memuru Hüseyin Akyüz Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe üniversite öğrencileri akın etti. Yoğun ilgi sonucu dışarıda kalan öğrenciler, alkış ve ıslıklarla durumu protesto etti. Bursa’da ilgiyle karşılanan Cem Yılmaz, 2 saatlik programın ardından Bursa’dan ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.