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Bursa’da Cem Yılmaz coşkusu

Bursa’da üniversite öğrencileriyle buluşan Cem Yılmaz’ın soru-cevap etkiliğinde salonun dolmasıyla yüzlerce öğrenci dışarıda kaldı.

26 Şubat 2019 Salı 18:48
Bursa’da Cem Yılmaz coşkusu

Bursa’da üniversite öğrencileriyle buluşan Cem Yılmaz’ın soru-cevap etkiliğinde salonun dolmasıyla yüzlerce öğrenci dışarıda kaldı.


Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Radyo Televizyon Topluluğu’nun düzenlediği program için Bursa’ya geldi. Yılmaz, Bursa’da üniversite öğrencileriyle soru-cevap etkinliğinde buluştu. Uludağ Üniversitesi Polis Memuru Hüseyin Akyüz Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe üniversite öğrencileri akın etti. Yoğun ilgi sonucu dışarıda kalan öğrenciler, alkış ve ıslıklarla durumu protesto etti. Bursa’da ilgiyle karşılanan Cem Yılmaz, 2 saatlik programın ardından Bursa’dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:48
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