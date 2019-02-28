Bursa’da bir yatak fabrikasında yangın çıktı Bursa’da bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bursa’da bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde Yaylacık Mahallesi’nde bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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