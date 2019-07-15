Bursa’da binlerce kişi tek yürek oldu

Bursa’da binlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları Mehter Takımı’nın kahramanlık türküleri eşliğinde Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü’nde buluştu. Bursa protokolü Atatürk Anıtı’ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na mehter marşları eşliğinde vatandaşlarla birlikte yürüdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletin istikbali ve istiklali için şehadete yürüdüğünü hatırlatarak, "Bursa o gece darbenin şifrelerinin çözülmesinde kritik rol oynadı" dedi.

Hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Bursalılar, ‘Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü’nde tek yürek oldu. Mehter takımı çaldığı marşlarla, binlerce kişiye duygulu anlar yaşattı.

15 Temmuz’u unutmamak ve şehitleri anmak maksadıyla ‘Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü’ne Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, protokol üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Heykel Atatürk Anıtı önünde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde bayraklarla FETÖ terör örgütünü lanetledi. Mehter takımı eşliğinde yürüyüşe geçen kalabalık, İnönü ve Cumhuriyet Caddesi’nden geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na geldi. Mehter takımının çaldığı marşlara eşlik eden binler, kimi zaman duygu dolu anlar yaşadı. Meraklı vatandaşlar ise Mehter Takımı ve yürüyüş yapanları cep telefonlarıyla kaydederek coşkuya ortak oldu.

Hain darbe girişimde şehit olan 251 kişiyi rahmetle ve minnetle andığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Böyle kanlı bir geceyi inşallah bir daha yaşamayız. Bu milletin devletin okullarında okumuş, bu devletten rütbe almış FETÖ terör örgütü mensubu kişiler tarafından yapılan bu darbe kalkışması hamdolsun milletimizin basiretli ve ferasetli duruşuyla sonlandı. 15 Temmuz’u anmak ve o bilinci diri tutmak bizler için çok önemli. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, farklı parti mensubu vatansever herkes bu meydanlardadır. Mehter eşliğinde yürüyüşlerimizi gerçekleştirdik. Askerinden polisine, jandarmasından bürokratlarına kadar herkes kol kola alanlara indi" dedi.

Bursa’nın darbenin şifrelerinin çözülmesinde kritik rol oynadığına temas eden Başkan Aktaş, "Belki bursa’da bir yaralı, gazi veya şehit olmadı. Ama stratejik planların merkezi Bursa’ydı. Bursa’da o gece ele geçirilen belgeler Türkiye çapında ses getirdi ve hain darbecilerin deşifresini sağladı. O gece büyüklerimizin basiretli duruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği anlamlı duruş, 30 gün süren nöbetler bizi bugünlere getirdi. Bursa’ya ve Türkiye’ye sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yürüyüş öncesi Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde de 15 Temmuz 2016 tarihine ait fotoğraf sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu.