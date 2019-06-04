0553 313 94 23

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

04 Haziran 2019 Salı 00:43
Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Burhaniye Mahallesi Aliçilek Sokak'ta Necati V. ile aralarında husumet olduğu belirtilen grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Necati V, sırtından bıçaklandı.

Olay yerinden uzaklaşarak aynı sokakta bulunan vatandaşlardan yardım isteyen Necati V, mahalle sakinleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Necati V'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 00:43
  1. BIÇAKLI KAVGA
  2. Bursa
  3. İnegöl
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafif ticari aracın şarampole devrilmesi
    1. Hafif ticari aracın şarampole devrilmesi
    2. Çökme tehlikesi bulunan metruk bina..
    3. Organize suç örgütü sanığının ölümüne..
    4. Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    5. "Bu seçimleri oldu bittiye getirenlere..
    6. Manisa'da polis ve jandarmadan ortak..
    7. Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı
    8. Şanlıurfa'da katı atık depolama..
    9. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
    10. Güle Güle Ya Şehr-i Ramazan!..
    11. Lübnan, Esed rejiminin alıkoyduğu 2..
    12. Shanahan'dan McCain savaş gemisi..
    13. İran ABD'ye şartını açıkladı!..
    14. Birkaç sterline alınan satranç taşı 1..
    15. Organize suç örgütü sanığına evinde..
    16. GÜNCELLEME-Tunceli'de terör operasyonu
    17. "Milattan önceye dönmek isteyen varsa..
    18. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Haziran 2019
    19. Sudan'da protestoculara ateş..
    20. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu..
    21. Tunceli Valiliği’nden Ovacık’taki..
    22. Binali Yıldırım: “23 Haziran laf..
    23. Şili’de öğretmenler süresi belirsiz..
    24. Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme..
    25. Sri Lanka'da Müslüman bakanlar istifa..
    26. Azez halkı bayrama hazır
    27. Adıyaman’daki kazada ağır yaralanan 2..
    28. AK Parti'den YSK'ye itiraz
    29. TİKA'dan Hırvatistan'da iftar programı
    30. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    CHP'de kazan kaynıyor
    CHP'de kazan kaynıyor

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Ortalık yangın yeri! Halat bağlayıp büstü söktüler
    Ortalık yangın yeri! Halat bağlayıp büstü söktüler
    Bayramdan sonra tam gaz başlıyor... Erdoğan sahalara iniyor
    Bayramdan sonra tam gaz başlıyor... Erdoğan sahalara iniyor