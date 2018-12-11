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Bursa'da 'beyaz esaret' ile mücadele başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. İlçelere özel oluşturulan şantiyeler sayesinde 24 saat kesintisiz kar nöbetinde olan ekipler, kapanan yollara anında müdahale ediyor.

11 Aralık 2018 Salı 17:52
Bursa'da 'beyaz esaret' ile mücadele başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, merkez Osmangazi ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan semtlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde Hüseyinalan, Kirazlı, Süleymaniye ve Bağlı mahallelerinin kardan kapanan yolları ulaşıma açıldı. İlçelere özel oluşturulan şantiyeler sayesinde 24 saat kesintisiz kar nöbetinde olan ekipler, kapanan yollara anında müdahale ediyor. Ekipler ayrıca Keles ilçesinin Kocayayla, Boğazova, Büyükorhan’ın Kuşlar, Karaçukur, Geynik ve Mazlumlar yolu; Orhaneli ilçesinin Göktepe, Başköy, Koçu, Çınarcık; İznik’in Candarlı, Kırıntı, Kutluca ve Hacıosman; Gemlik’in Fındıcak, Şükriye ve Fevziye ile Gürsu’nun Dışkaya ve Ericek mahallelerinde kapanan yolları ulaşıma açtı. Halen ulaşıma kapalı mahalle yolu bulunmazken, kar yağışının devam ettiği bölgelerde yol açma çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

‘Ekipler teyakkuzda’

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent merkezinde 58 araç, 176 personel ve ilçelerde de 80 araç ile 140 personel olmak üzere toplam 138 araç, 316 personelle kesintisiz olarak karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtip, "Bu kışı sorunsuz bir şekilde geçirmek için gerekli her türlü tedbirimizi aldık. Ekiplerimiz ilçelerdeki şantiyelerde teyakkuz halinde. Halkımızın gönlü rahat olsun. Ulaşımda en ufak bir aksama olmadan bu kışı geçirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:52
  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  2. Karla mücadele
  3. kar küreme çalışmaları

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