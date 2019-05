Bursa’da bayram tedbirleri

Bursa’da ramazan bayramı hazırlıkları tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirmelerini sağlamak için valiliğimizce gerekli tedbirler alınmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Raylı Sistem ve Otobüs İşletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü tedbiri alarak BursaRay seferlerini sürdürecektir. Şehir içi otobüs seferleri, 4 Haziran Salı ile 9 Haziran Pazar tarihlerinde, ‘pazar’ tarifesiyle sürecektir. Arife günü ve ramazan bayramı süresince de Kent Meydanı’ndan Hamitler Kent Mezarlığı’na ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirilecektir. BUDO seferleri ise normal seyrinde devam edecek olup, ek seferlerle ilgili bilgilere www.burulas.com.tr adresinden ulaşılabilecekleri gibi vatandaşlarımız, ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 0850 850 99 16 numaralı ulaşım hattına bildirebileceklerdir. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kentte vatandaşların daha iyi ve huzurlu bir ortamda ramazan bayramını geçirebilmeleri amacıyla bayram öncesi ve süresince 4-6 Haziran tarihlerinde vatandaşlardan 7163300, 2615240, 4441600veAlo Belediye 153 no’lu telefonlara gelen öneri ve şikayetleri anında değerlendirecek. Yaya ve motorize olmak üzere nöbetçi ekip zabıtada bulundurulacak. Şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerinin giderilmesi için Trafik Denetleme Zabıta Amirliği’nde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de ‘Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan Terminal Zabıta Amirliği’nde yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir” denildi.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ramazan bayramında 27 ayrı grupta, 572 itfaiye personeli ve 112 araçla, 7/24 yangın, kurtarma ve olası afetlerde görevlerini sürdürecek. Gönüllü teşkilatlarında 78 gönüllü grubu ve 735 gönüllü itfaiyeciyle görevlerini sürdürecek. İtfaiye teşkilatı, Bursa sahillerinde de çalışmalarını sürdürüp, yüzmeye uygun olan 14 noktada, vatandaşın güvenliği için 60 cankurtaranla hizmet vermeye devam etmektedir. Vatandaşlar, ihtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 Acil Çağrı Merkezi ve 716 34 17 numaralı telefondan yangın ihbar hattına ulaşabilecekler" açıklaması yapıldı.

Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için nöbetçi ekibe ihtiyaç duyulması halinde 153 numaralı telefona başvurabileceği ifade edilen açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ekipleri de ramazan bayramında hizmet verecektir. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini ‘Alo 185 Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım isteyebilecekler. Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini aralıksız sürdürecek ve mezarlıklar ziyarete açık olacak. Vatandaşlarımızın her konudaki dilek ve şikayetlerine yardımcı olmak üzere aşağıda isimleri ve telefonları belirtilen hizmet birimleri çalışmalarını aralıksız sürdürecek" şeklinde açıklama yapıldı.