Bursa’da AVM’de korkutan yangın Bursa’da bir AVM’de çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bursa’da bir AVM’de çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan bir AVM’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM’de bulunan bir kafede elektrik kontağından çıkan dumanlar AVM’yi sardı. AVM’de bulunan vatandaşlar görevliler tarafından güvenli şekilde kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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