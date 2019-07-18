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Bursa’da ‘Ata Sporları’ coşkusu başlıyor

Bursa’da ‘Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ korteji, 19 Temmuz Cuma günü saat 18.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:20
Bursa’da ‘Ata Sporları’ coşkusu başlıyor

Bursa’da ‘Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ korteji, 19 Temmuz Cuma günü saat 18.00’da Cumhuriyet Caddesi’nden başlayacak ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erecektir.


Faaliyetler, 20 - 21 Temmuz tarihlerinde de Keles Kocayayla’da kültür, sanat ve spor müsabakaları ile devam edecek. Faaliyet programı ile Keles Kocayayla’ya hareket edecek ücretsiz servislerin bilgilerine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:20
  1. sanat
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