Bursa’da ‘Ata Sporları’ coşkusu başlıyor Bursa’da ‘Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ korteji, 19 Temmuz Cuma günü saat 18.

Bursa’da ‘Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ korteji, 19 Temmuz Cuma günü saat 18.00’da Cumhuriyet Caddesi’nden başlayacak ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erecektir.

Faaliyetler, 20 - 21 Temmuz tarihlerinde de Keles Kocayayla’da kültür, sanat ve spor müsabakaları ile devam edecek. Faaliyet programı ile Keles Kocayayla’ya hareket edecek ücretsiz servislerin bilgilerine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

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