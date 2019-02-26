Bursa’da askıda simit uygulaması

Bursa’da bir simit satıcısı, askıda simit uygulaması ile ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü oluyor.

Ulucami yanındaki Orhangazi Parkı’nda tezgâhı bulunan Sezai Koz, bir yandan simit satarken, diğer yandan da ihtiyaç sahiplerine yardım topluyor. İlk başlarda kendi imkanlarıyla başlattığı kampanyayı yardımseverlerin desteği ile büyüten tezgâhtar, yardıma muhtaç insanların yüzünü güldürüyor. Bu kampanyanın Bursa’da ilk ve tek olduğunu söyleyen Sezai Koz, “İhtiyacı olan vatandaşlarımız gelip bize hiç sormadan askıdan simitleri alıp gidiyorlar. Vatandaşlarımız teveccüh etti, günde 50 simit biriktiği oluyor. Halkımız bu hususta çok hassas” dedi.