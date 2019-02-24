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Bursa'da "Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları"

Etkinliğe konuk olarak Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi yazar Rasim Özdenören katıldı

24 Şubat 2019 Pazar 03:13
Bursa'da "Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları"

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen "Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları" etkinliğine Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi yazar Rasim Özdenören konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk edebiyatında önemli yeri bulunan "Yedi Güzel Adam"dan biri olan Rasim Özdenören sevenleriyle buluştu.

Rasim Özdenören, programda yaptığı konuşmada, kendisinin okuma aşkının daha ilkokul öncesinde başladığını söyledi.

"Her şey bir istidat meselesi. Ressamlık bir istidat meselesi, musikişinaslık bir istidat meselesi." diyen Özdenören, dayısı tarafından verilen kapağı yırtık kitabın kendisine okuma sevgisini aşıladığını anlattı.

Bu olaydan sonra hayatı boyunca kitap okumaktan vazgeçmediğini dile getiren Özdenören, şöyle konuştu:

"Bu bizde bir tür hayat tarzı haline geldi. Bir meselen varsa kitap okursun. Bir meselen varsa tiyatro veya sinema oyuncu olursun, bir meselen varsa beste yaparsın. Mühendislik okuyor arkadaşlar, tıp okuyor, ilahiyat okuyor. Niye bu meslekleri okuyor bunun bir cevabını vermesi lazım. Şayet ben bu alanda geçimimi daha rahat temin ederim diye okuyorsa, geçimini temin etmekle ömrünü doldurabilir. Ama diyorsa ki ben hukuk okuyorum, avukat ya da hakim olmak için değil, hukukun künhüne vakıf olmak için, bu kişi geçimini de temin eder. Her şey insanın bir meselesi olması noktasında düğümleniyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada bulunduğunu ifade etti.

Gençlerin kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Aktaş, "Biz ne kadar iyi mühendisler, doktorlar, bilim adamları ve siyaset adamları yetiştirirsek yetiştirelim, içinde insan sevgisi ve Allah korkusu olmayan insanların hiçbir kıymeti yok." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özdenören, kendisini dinlemeye gelen lise ve üniversite öğrencileri için kitaplarını imzaladı.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 03:13
  1. Bursa
  2. Rasim Özdenören
  3. Yedi Güzel Adam

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