Bursa'da apartmanda patlama ve yangın Doğal gaz patlaması ve ardından yangın çıkan evde hasar meydana geldi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması ve ardından çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu. Konak Mahallesi Ceylan Sokağı'nda 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıkması nedeniyle apartmanı dumanlar sardı. Sesi duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ayrıca doğal gaz dağıtım firması ekiplerine de bilgi verildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Doğal gaz ekipleri de binadaki gaz akışını kesti. Patlama ve yangın, daire hasara neden oldu.



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