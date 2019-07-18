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Bursa'da ahır yangını

Nilüfer ilçesinde meydana gelen yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu

18 Temmuz 2019 Perşembe 04:33
Bursa'da ahır yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'nde bulunan Mehmet G'ye ait bir samanlıkta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ahırda bulunan 10 büyükbaş, ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 3 büyükbaş ise telef oldu.

Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.



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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 04:33
  1. Bursa
  2. Yangın

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