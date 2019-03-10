0553 313 94 23

Bursa'da 7 asırlık tescilli 2 servi ağacını tahrip ettiler

Elbeyli Mahallesi Muhtarı Hasan Ünal: -"Ağaçlardan birinin gövdesinde ateş yakılmış. Diğerinin ise bazı dallarına zarar verilmiş. Gövdesi yanan ağaç devrilmiş durumda"

10 Mart 2019 Pazar 20:27
Bursa'da 7 asırlık tescilli 2 servi ağacını tahrip ettiler

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde 700 yıllık tarihi bulunan ve 6 yıl önce tescillenen servi ağaçlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'nde bulunan, gövde genişliği 6, uzunluğu ise 20 metreyi bulan tescilli 2 tarihi ağacın birinin gövdesindeki oyukta kimliği belirsiz kişilerce ateş yakıldı.

Ağacın yanarak devrildiğini duyan mahalle sakinleri, zarar veren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Elbeyli Mahallesi Muhtarı Hasan Ünal, servi ağaçlarının 700 yıllık olduğunu belirterek, "Ağaçlardan birinin gövdesinde ateş yakılmış. Diğerinin ise bazı dallarına zarar verilmiş. Gövdesi yanan ağaç devrilmiş durumda. Ağaçları bu duruma getirenlerin bulunmasını istiyoruz." dedi.

Ağaçların fotoğrafını çekmek için Elbeyli'ye geldiğini söyleyen Ali Aşık ise "Elbeyli'de tarihi servi ağaçlarının olduğunu duydum ve fotoğraflamak için geldim ancak ağaçları bu vaziyette görünce üzüldüm." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 20:27
  1. ağaç
  2. Bursa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konjonktivit nedir? Göz kaşıntısı neden olur? Nasıl geçer?
    1. Konjonktivit nedir? Göz kaşıntısı..
    2. Rusya'da "internete özgürlük" eylemi
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan Zeytinburnu..
    4. İran'da sahte içkiden 5 kişi öldü
    5. Papatya çayı diş ağrısına da iyi geliyor
    6. Buz hokeyinde şampiyon Zeytinburnu..
    7. Zeybekci: “1 Nisan’da o zeybek Konak..
    8. Numan Kurtulmuş Sancaktepe’de..
    9. Bakan Varank: "Karşımızda öyle bir şer..
    10. Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı
    11. Taksim’de izinsiz gösteriye biber..
    12. Emniyet Müdürü Uzunkaya Yüksekova’yı..
    13. Maçta Beşiktaşlı futbolcular birbirine..
    14. Gine Bissau'da genel seçimler
    15. Sudan'da OHAL Mahkemesinden Mehdi'nin..
    16. Mansur Yavaş, Pursaklar'da..
    17. TİKA'dan Gürcistan'da bağımlılıkla..
    18. Küçük kızın Başkan Erdoğan sevgisi!..
    19. Bursa'da 7 asırlık tescilli 2 servi..
    20. Hamas'tan yeni Filistin hükümetinin..
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru