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Bursa'da 6 ton ağırlığında sahte içki ele geçirildi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:00
Bursa'da 6 ton ağırlığında sahte içki ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Bursa'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 6 ton ağırlığında 6 bin 30 şişe sahte içki ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kullananlarda ciddi sağlık sorunlarına ve ölümlere neden olan sahte içkiye yönelik Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince büyük bir operasyon düzenlendi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı'na gelen ihbarı esas alan Gümrük Muhafaza ekiplerince, gerek Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan inceleme gerekse sahada gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda sahte içkilerin tutulduğu adres tespit edildi. Konuya ilişkin adli makamlara bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda operasyon yapıldı.

Tespit edilen adres çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bölge detaylı biçimde arandı. Bu kapsamda şüpheli bir kamyonun kasasında, yasa dışı yollarla üretilen, üzerinde bandrol ve etiket bulunmayan 6 ton ağırlığında 6 bin 30 şişe sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkinin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:00
  1. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı
  2. Sahte içki
  3. Ticaret Bakanlığı

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