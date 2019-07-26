0553 313 94 23

Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş, terör, yunus timi ve trafik ekipleri 250 polisle Orhangazi genelinde huzur operasyonları düzenledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:40
Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş, terör, yunus timi ve trafik ekipleri 250 polisle Orhangazi genelinde huzur operasyonları düzenledi. Umuma açık yerlerde kontrollerin yapıldığı ve sabaha kadar süren huzur Operasyonunda ekipler şehrin farklı noktalarında da araçlar üzerinde inceleme yaptı.


Bursa Polisi, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Orhangazi genelinde huzur operasyonu düzenledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü asayiş, terörle mücadele, yunus timleri ve trafik ekiplerinin yanı sıra Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’nden de polislerin katıldığı toplam 250 polisle gerçekleştirilen huzur operasyonunda şehrin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulamaları yapıldı.


Umuma açık mekanlarda kimlik kontrolü yapıldı


Polis ekipleri ilçe genelinde gece kulüpleri, umuma açık mekanlar ve kahvehanelerde denetimler yaptı. Kimlik kontrolleri gerçekleştiren ekipler Cumhuriyet Alanı, Siteler bölgesi, Hürriyet Mahallesi ve şehrin giriş noktalarında oluşturdukları timlerle de araç kontrolleri yaptı.


450 şahıs, 275 araç incelendi


Sabaha kadar süren uygulamada 450 şahıs ve 275 araç sorgulanmış, eksiği olan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    1. Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    2. Hastane güvenliğinden örnek davranış
    3. Atatürk Köşkü’nü ziyaret eden 4..
    4. İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı..
    5. Ardahan’da 2019 yılı 3. dönem..
    6. İstanbul Valisi Yerlikaya,..
    7. Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu
    8. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi..
    9. Finlandiya ormanlarının sevimli..
    10. Terör yıktı, devlet yaptı
    11. Freni patlayan hafriyat kamyonu..
    12. "Süleymanoğlu'nun kendini feda etme..
    13. Ürdün, Kızıldeniz’de ilk askeri sualtı..
    14. Borsa güne yükselişle başladı
    15. Yapay Zekalı Temelli Katı Atık projesi..
    16. Antalya’da "Huzur Akdeniz 5" uygulaması
    17. Kadın elbiseli hırsızlar market soydu
    18. Uyuşturucuya karşı pankart taşıyıp,..
    19. AK Partili belediye Arpaçay’ın..
    20. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    21. Otomobil motorunda tarihi eser..
    22. Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli..
    23. Kapasitelerinin üstünde yük taşıyan..
    24. Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye..
    25. İzmir'de büyük yangın! Ekipler..
    26. "Meslek liseli olduk, sınıfları..
    27. Gram altın 259,9 lira seviyelerinde
    28. İstanbul Rumeli Üniversitesi 18..
    29. Eskişehir'de feci kaza: 13 yaralı
    30. Özbekistan ekonomisi yılın ilk..
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor