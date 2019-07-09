0553 313 94 23

Bursa’da 16 Yaş Tenis Yaz Kupası başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Tenis Yaz Kupası, Mihraplı Kent Parkı’nda başladı.

09 Temmuz 2019 Salı 09:45
Bursa’da 16 Yaş Tenis Yaz Kupası başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Tenis Yaz Kupası, Mihraplı Kent Parkı’nda başladı.


12 ay boyunca farklı yaş gruplarında turnuvalar düzenleyerek Bursa’yı ‘tenisin merkezi’ haline getiren Büyükşehir Belediyesi, tenis tutkunlarını Yaz Kupası’nda buluşturdu. 6 Temmuz’da başlayan mücadeleye başta Bursa olmak üzereİstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Kütahya ve Eskişehir’den 16 yaş ve altı 101 sporcu katıldı. Mihraplı Kent Parkı’nda yer alan 8 farklı kortta düzenlenen turnuvada dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilecek. Kazandırdığı puanlarla sporcuların genel sıralaması için önem arz eden turnuva 12 Temmuz’da son bulacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Petrol fiyatlarında son durum
    1. Petrol fiyatlarında son durum
    2. Şehir kadar istihdam!
    3. Bacaklarda oluşan kalınlaşmalara dikkat
    4. Barikat, Türkiye’nin ’İlk 500 Bilişim..
    5. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Türkçe..
    6. İsrail güçleri 12 Filistinliyi..
    7. Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde..
    8. Haziran’da en fazla DİBS kazandırdı
    9. Libya'da Hafter'e "savaşçı" desteği..
    10. Suriyeli annenin büyük acısı... Nefes..
    11. Çin’de su baskınları nedeniyle 200’ü..
    12. Minik Evrim'den 1 yıldır haber yok
    13. ÖSO’ya yönelik bombalı saldırı: 1 ölü
    14. İngilizler yazdı! Türkiye PKK'nın..
    15. Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın..
    16. Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında..
    17. Sınır hattında 5 bin paket kaçak..
    18. Hamilelik sonrası vücut problemlerine..
    19. Avrupa'da ilginç olay! Savaş uçakları..
    20. Asırlık atçılık geleneği nesilden..
    21. Altyapıya yapılan yatırım ilk..
    22. Hedef, Rusya ile yıllık 100 milyar..
    23. Muğla’da çöplük yangını
    24. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava..
    25. Van’da 19 bin 719 paket kaçak sigara..
    26. Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu!
    27. Akdeniz’de okulların fiziki koşulları..
    28. Aile Sosyal Destek Programı yüzleri..
    29. Beyaz dişler özgüven sağlıyor
    30. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti