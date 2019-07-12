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Bursa’da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

İhlas Haber Ajansı ve BTSO işbirliğiyle düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi yabancı iş adamlarının yoğun ilgisini gördü.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:20
Bursa’da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

İhlas Haber Ajansı ve BTSO işbirliğiyle düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi yabancı iş adamlarının yoğun ilgisini gördü.


Türkiye’nin birçok yerinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan 15 Temmuz sergisi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliği ile açıldı. BTSO binasındaki sergiyi yurt dışından gelen çok sayıda iş adamı da ziyaret etti. Sergi açılışına iş adamlarının yanı sıra 15 Temmuz Şehidi Hakan Ünver’in eşi Ayşe Nur Ünver ve ailesi de katıldı.


Açılış konuşmasını BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin de kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 15 Temmuz Şehidi Hakan Ünver’in adının bir okulda yaşatılmasının anısına Ayşe Nur Ünver’e hediye takdim edildi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, şehit yakını ve sergiyi ziyaret edenlere fotoğraflar hakkında bilgi verdi.


Ayşe Nur Ünver sergide emeği geçenlere çok teşekkür ederek, “İnsanlara tekrar o geceyi hatırlatıyor. İnsanoğlu çok çabuk unutuyor. İnsanlara her zaman her zaman hatırlatmak lazım. Bizim yaşadıklarımız sürekli canlı ve unutulmasını istemiyoruz. Ben sergiyi çok güzel buldum. Herkesten Allah razı olsun” dedi.


Eşi Hakan Ünver’in BTSO Yeniceabat eğitim kampüsündeki mesleki ve teknik liseye adının Bursa’da bir okula verilmesi ilgili de konuşan Ayşe Nur Ünver, “Bu yapılar sayesinde isimlerin yaşaması bizim için çok önemli. Çocuklarım ve benim için gurur kaynağı. Çok duyguluyum. Mesafeler kısalıyor. Bursa çok bağlantımız olan bir şehir değil. Biz Ankara’da yaşıyoruz ama ülkemizin her yanının bizim olduğunun farkına varıyoruz” diye konuştu.


Eşinin şehit düştüğü geceyi de anlatan Ünver, “Ben evdeydim ve eşim gitmişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Orada emniyet müdürlüğüne ilk anda giren bir tank üzerine ateş açmış ve eşim şehit olmuş. Gece kendi telefonunu buluyor. Birisi telefon etti. Ben sürekli arıyordum ama bir süreden sonra cevap vermiyordu. Tam saati hatırlamıyorum ama gece 01.00 gibi birisi aradı. Şehit olduğunu söylememişlerdi. Eşiniz yaralandı dediler” ifadelerini kullandı.


“Eşim o akşam bir arkadaşının annesi vefat ettiği için dışarıdaydı. Olayları haber alınca televizyondan hemen aradım ve bana geleceğini söyledi” diyerek sözlerini sürdüren Ünver, “Ben o an annemin evine inince eşim eve gelmiş, abdest almış, hazırlanmış ortaya bırakmış havluları ve koşturarak evden çıkmış. Ayağında terlik vardı terlikleri çıkarmış ayakkabılarını giymiş ve evden çıkmış. Bir anlık bir şeydi. Işıklar yanıyordu ama kendisi gitmişti. Kendisi ile yüz yüze o an görüşemedim” dedi.


Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar da emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:20
  1. sergi
  2. fotoğraf

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