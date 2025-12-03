  • İSTANBUL
Bursa'da 1 milyon 200 bin TL' lik vurgun: Soygun ortalığı karıştırdı! Pes artık dedirten hırsızlık! Tiny House'u çaldı!

Türkiye'den o ilimizi soyguncular hedef aldı. Gizlice yapılan 1 milyon 200 bin TL' lik dev vurgun ortalığı karıştırdı! Yetkililerden yapılan açıklamada uyanık olunması çağrısında bulundu.

Mudanya'nın Eğerce Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

M.E.'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı.

M.E.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. 8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

