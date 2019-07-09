0553 313 94 23

Bursa yollarında hummalı çalışma

Bursa’nın mevcut kara yolu ağını daha sağlıklı hale getirmek maksadıyla asfalt kaplama çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçede hummalı bir çalışma yürütüyor.

09 Temmuz 2019 Salı 15:46
Bursa yollarında hummalı çalışma

Bursa’nın mevcut kara yolu ağını daha sağlıklı hale getirmek maksadıyla asfalt kaplama çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçede hummalı bir çalışma yürütüyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı kavşak ve yol genişletme çalışmalarıyla 2018 yılında şehir içi trafiğinde yüzde 5 rahatlama sağlandığı belirlendi. Mevcut yolların daha sağlıklı hale getirilmesi çalışmaları da devam ediyor. Sorumluluk alanında bulunan 17 ilçede gerek şehir merkezi, gerekse kırsal mahalle yollarında hummalı bir çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, toplam 53 noktada asfalt kaplama, asfalt bakım onarım, bordür ve kazı dolduğu faaliyeti gerçekleştiriyor.


Çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Bülent Ecevit Caddesi ve Beşevler Bilginler Caddesi Bağlantı yolu, Osmangazi ilçesi Selçukgazi Mahallesi bağlantı yolu, Karacabey ilçesi Boğazköy Mahallesi Milli Parklar ve Karakoca Mahallesi bağlantı yolunda asfalt kaplama ve Gemlik ilçesi Fındıcak bağlantı yolu ve İznik ilçesi Çamoluk Mahallesi’nde de sathi kaplama yapılıyor.


Osmangazi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş yolu Caddesi, Gürsu Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi, İznik Aydınlar Mahallesi yolu,Kestel Saitabat yolu, Nilüfer Konaklı Mahallesi, Keles Kocayayla bağlantı yolu, İnegöl Tekke Mahallesi, Mustafakemalpaşa Alacaat Mahallesi ve Orhaneli Serceler Mahallesi’nde de asfalt bakım onarımı gerçekleştiriliyor.


Nilüfer Gölyazı ve Demirci Mahallesi, Osmangazi Kükürtlü Caddesi, Yıldırım Yıldırım Spor Kompleksi Kavşağı ve Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nde bordür düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bunun hâricinde 17 ilçedeki toplam 32 noktada ise kazı dolgu çalışmaları yapılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ODTÜ'de polise hakarete tepki
    1. ODTÜ'de polise hakarete tepki
    2. BB Erzurumspor, Yusuf Emre Gültekin’i..
    3. ABD’de betonun altında sıkışan köpek..
    4. Kıraathanecinin yaptığını görünce çay..
    5. Maganda 'baklavacı' ile ilgili..
    6. Abdullah Avcı’dan yoğun mesai
    7. Fındıklı açıklarında hortum çıktı
    8. Afyonkarahisar'da orman yangını
    9. Açık Hava Sinema Günleri 10’da
    10. Yaz spor okulları başladı
    11. Söke CHP’den ADD ve Şehit Aileleri..
    12. Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor! |..
    13. Ünlü anketçiden bomba açıklama: AK..
    14. Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2..
    15. Köln Diyanet Merkezi için yapılan..
    16. Söke Belediyesi Yaz Kurslarında 2 Bin..
    17. Devrekliler İstanbul’da bir araya..
    18. Marmarisli gazetecilere yeni basın..
    19. Ambalaj atığı tesisi çevre..
    20. Manisa’da tasarruf dönemi
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!