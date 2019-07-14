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Bursa Valisi Yakup Canbolat’tan 15 Temmuz mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:42
Bursa Valisi Yakup Canbolat’tan 15 Temmuz mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.


Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik günü Mesajı şöyle; “15 Temmuz 2016 tarihi, Aziz Milletimizin iradesine yönelik FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının yıldönümüdür.


15 Temmuz 2016’da ülkemiz, milletimize ve demokrasimize alçakça kast eden hain darbe girişimine maruz kalmıştır. Türkiye’nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemeyen karanlık bir yapı ve onu teşvik eden işbirlikçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Cumhurbaşkanımızı, polisimizi, stratejik kurumlarımızı hedef alarak devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalışmışlardır.


Ne var ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, milletimiz sabaha karşı darbe sevdalısı tüm teröristlere hadlerini bildirilmiştir. Darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren günlerce meydanlarda vatan nöbetleri tutulmuş ve Aziz Türk Milleti, şanlı tarihimizin sayfalarına yeni bir kahramanlık destanı daha yazdırarak,vatan ve bayrak sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır.


Son 15 yıldır toplumumuzda benimsenen demokratik kültür, milletimizin, ortak değerlerimizin korunması noktasındaki fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak, tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet kavramları etrafında nasıl bir bütün olunacağını, ülkenin bölünmez bütünlüğü noktasında nasıl tek yürek olunacağını 15 Temmuz’da göstermiştir.


Bu yıl itibarıyla üçüncü yıldönümünü idrak ettiğimiz bu zafer vesilesiyle bir kez daha belirtmek isterim ki 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonrada bu millet, demokrasimizi askıya almak isteyen şer odaklarına asla prim vermeyecek, FETÖ’ye ve bu tür hain girişimlere, tüm düşmanca saldırılara yönelik mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir.


15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutladığımız bugün vesilesiyle, bir kez daha, aziz ve mübarek kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.Kahraman gazilerimize sağlık, mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum.Milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkan aziz milletimizi ve Bursalı vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum”

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:42
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