Bursa Valisi Yakup Canbolat kimdir?
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1969 Alaca (Çorum) doğumludur.
İlk ve orta eğitimini Alaca’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 1991 yılında mezun oldu.
1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.
1995 yılında kura çekerek Durağan (Sinop) Kaymakamlığına atandı.
Sırasıyla Durağan (Sinop) (1995-1998)
Yedisu (Bingöl) (1998-2000)
Cumayeri (Düzce) (2000-2003)
Kâhta (Adıyaman) Kaymakamlığı (2003-2005)
Yozgat Vali Yardımcılığı (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) (2005-2007)
Söğüt (Bilecik) Kaymakamlığı (2007-2009) görevlerinde bulundu.
2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.
Bakanlar Kurulunun 21.05.2014 tarih ve 6366 sayılı kararı ile Hakkâri Valiliği görevine atanmıştır.
Bakanlar Kurulunun 01.06.2016 tarih ve 2016/8864 sayılı kararı ile Konya Valiliği görevine atandı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.