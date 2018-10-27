Yakup Canbolat kimdir? Konya Valisi Yakup Canpolat Bursa Valisi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 20 ile yeni valiler atandı, 18 ile başka illerden, bir ile de merkez valiliğinden atama yapıldı. Ankara Valiliğine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Vasip Şahin’in yerine Şubat 2015 Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya getirildi. Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa Valiliğine getirildi. Peki Yakup Canbolat kimdir? Yakup Çanpolat nereli ve kaç yaşında?

Yakup Canpolat kimdir?

Yakup Canbolat 1969 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğmuştur. Yakup Canbolat ayrıca ilk ve ortaöğretim hayatını Çorum'da tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak devam etmiştir ve oradan 1991 yılında mezun olmuştur. Ayrıca daha sonra 1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğinde yer almıştır. 1995 yılında kura çekerek Durağan (Sinop) Kaymakamlığına ataması yapılmıştır.