0553 313 94 23
impression

Yakup Canbolat kimdir? Konya Valisi Yakup Canpolat Bursa Valisi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 20 ile yeni valiler atandı, 18 ile başka illerden, bir ile de merkez valiliğinden atama yapıldı. Ankara Valiliğine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Vasip Şahin’in yerine Şubat 2015 Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya getirildi. Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa Valiliğine getirildi. Peki Yakup Canbolat kimdir? Yakup Çanpolat nereli ve kaç yaşında?

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:58
Yakup Canbolat kimdir? Konya Valisi Yakup Canpolat Bursa Valisi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 20 ile yeni valiler atandı, 18 ile başka illerden, bir ile de merkez valiliğinden atama yapıldı. Ankara Valiliğine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Vasip Şahin’in yerine Şubat 2015 Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya getirildi. Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa Valiliğine getirildi. Peki Yakup Canbolat kimdir? Yakup Çanpolat nereli ve kaç yaşında?

 Yakup Canpolat kimdir?

Yakup Canbolat 1969 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğmuştur. Yakup Canbolat ayrıca ilk ve ortaöğretim hayatını Çorum'da tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak devam etmiştir ve oradan 1991 yılında mezun olmuştur. Ayrıca daha sonra 1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğinde yer almıştır. 1995 yılında kura çekerek Durağan (Sinop) Kaymakamlığına ataması yapılmıştır.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:58
  1. Sinop
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Çorum
  6. Bursa
  7. Ankara
  8. Yakup Canpolat kimdir?
  9. konya valisiYakup Canpolat
  10. bursa valisiYakup Canpolat
  11. vali atamaları resmi gazete

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali olan kaymakam isimleri
    1. Vali olan kaymakam isimleri
    2. Karga ile sincabın ekmek kavgası
    3. Emniyetten kaçakçılara şok baskın! 6..
    4. "ABD bizi karşısına aldı, yalnız kaldı!"
    5. Tunceli'de şehit olan iki asker..
    6. Ayvalık'ta klasik otomobillerin..
    7. Bursa Valisi kim oldu?
    8. Kulak çınlaması neden olur?
    9. Arnavutköy’de kapkaç dehşeti!
    10. Kitapseverler seferber oldu, yeni..
    11. “Türk mü?” diye Mimar Sinan’ın..
    12. Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan..
    13. Bisikletli Rus turist D-400'ü..
    14. İstanbul Valisi kim oldu?
    15. Kapıkule'de 10 kilometrelik TIR..
    16. Evlilik dediğin...
    17. Bursa'da termik santral protestosu!
    18. Macron'dan dikkat çeken 4'lü Zirve..
    19. Balıkesir Esnafına 10 bin Türk bayrağı..
    20. İstanbul valisi kim oldu?
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri