Bursa Valiliği’nin yeni logosu belli oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlara Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sezin Türk Kaya tarafından tasarlanan yeni logo Bursa Valiliği’nde tanıtıldı. Tanıtım sırasında Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Gedik ve Doç.Dr. Sezin Türk Kaya hazır bulundular.

Bursa Valiliği logosu Cumhurbaşkanlığı ve diğer Bakanlıklarla bütünlük arz etmesi amacıyla yeniden tasarlandı. Doç.Dr. Sezin TÜRK KAYA tarafından tasarlanan Bursa Valiliği yeni logosunda, Cumhurbaşkanlığı forsunda olduğu gibi tarihteki büyük Türk imparatorluklarını simgeleyen 16 yıldız bir çift çember ile çerçevelenmiş olup, içte yer alan çemberin ortasında çınar yaprağı üzerinde ay ve yıldız yer aldı. Tanıtım sonunda, Bursa Valisi Yakup Canbolat, tasarımı gerçekleştiren Doç.Dr. Sezin Türk Kaya’ya katkılarından dolayı teşekkür belgesini takdim etti.