Bursa Valiliğinden sağanak uyarısı

Bursa Valiliği, Bursa ve çevre illerde Perşembe ve Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini ifade etti.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde Perşembe ve Cuma gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Vatandaşların rüzgar ve yağmurdan kaynaklı yaşanılabilecek olumsuz durumlara karşı da tedbirli olunması istendi.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemizin 11 Temmuz Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü Eskişehir çevrelerinde etkili olduktan sonra bölgemizi terk etmesi tahmin edilmekte olup, tahmin edilen yağışların 11 Temmuz Perşembe günü, Bursa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, su baskınları, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması, bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (5 - 9 derece) azalacağı, rüzgarın Perşembe günüEskişehir ve Kütahya çevrelerinde güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden, Bursa ve Bilecik çevrelerinde ise kuzey ve batı yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 70 km/saat) esmesi beklendiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve olunması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.