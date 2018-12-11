Bursa Valiliğinden "mozaik alanı" ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

BURSA (AA) - Bursa Valiliği tarafından, bazı medya organlarında yer alan "İznik'teki mozaik alanının üzerinde çöp konteyneri bulunduğu ve mozaik alanının üzerine asfalt atıldığı" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Roma dönemine ait mozaik çöp konteyneri altında" ve "İznik'teki mozaik gün ışığına çıkarılmayı bekliyor" başlıklı haberlerin yer aldığı kaydedildi.

"Bahse konu taban mozaiği özel mülk alanında olup, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce arazi sahibinden muvafakatname alınması kaydıyla kurtarma kazısı yapılması uygun görülmüş ancak parsel sahibinin muvafakat vermemesi nedeniyle şu an itibarıyla herhangi bir kurtarma kazısı yapılamamıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Ayrıca, taban mozaiği mevcut yol kotundan yaklaşık 3 metre alt kotta olup İznik Kaymakamlığı (Müze Müdürlüğü) tarafından 2014 yılında yapılan inceleme ve belgeleme çalışması sonrasında mozaiğin zarar görmemesi için Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü Kurulu kararı doğrultusunda tekniğine uygun olarak jeo-tekstil malzeme üzerine dere kumu ile kapatılmış ve üzerine 2,5 metre de toprak dolgu yapılmıştır. Mozaiğinin üzerinde olduğu belirtilen çöp konteyneri ise şu an itibariyle mozaik alanın yaklaşık 5 metre güneyinde bulunmaktadır."