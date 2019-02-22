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Bursa Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, vatandaşlara kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 17:45
Bursa Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, vatandaşlara kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.


Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Marmara’da cumartesi günü, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 60-75 kilometre arasında fırtına, yer yer 9 kuvvetinde saatte 90 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:45
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