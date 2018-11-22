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Bursa Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı: Valinin adını kullanarak para istemişler

Bursa Valiliği, Vali Yakup Canbolat ve yardımcılarının isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

22 Kasım 2018 Perşembe 23:27
Bursa Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı: Valinin adını kullanarak para istemişler

Bursa Valiliği, Vali Yakup Canbolat ve yardımcılarının isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslara karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı şahıslar tarafından Sayın Valimizin, Vali Yardımcılarımızın ve Valilik Özel Kalem Müdürünün ismi kullanılarak çeşitli firma ve iş adamlarından özellikle engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için (engelli aracı ve benzeri) maddi yardım talep edildiği öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın, her türlü maddi yardım talebi için telefon marifetiyle arayıp kendilerini Valiliğimiz yetkilisi gibi göstererek yardım talep edenlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir kişi ya da hesap numarasına kesinlikle para yatırmamaları, söz konusu durumda ilgili birimlerle ivedilikle irtibata geçmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 23:27
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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