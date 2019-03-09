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Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali başladı

Devlet Tiyatroları tarafından bu sene 6’ncısının düzenlendiği ‘Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’ Romanya’dan Lightwave Tiyatrosunun ‘Yansıma’ oyunu ile Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde perdelerini açtı.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:47
Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali başladı

Devlet Tiyatroları tarafından bu sene 6’ncısının düzenlendiği ‘Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’ Romanya’dan Lightwave Tiyatrosunun ‘Yansıma’ oyunu ile Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde perdelerini açtı.


Bursa Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin açılışına, Bursa Vali Yardımcıları Mustafa Gündoğan, Ergün Güngör ve Nevzat Ergün, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve çok sayıda yerli ve yabancı tiyatro topluluğu katılırken vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan yaptığı açılış konuşmasında,Bursa’yı ve Balkanları festival sayesinde bir araya getirmekten duyduğu mutluluğa değindi ve “Altı yıllık kısa geçmişine karşın, şimdiden Türk tiyatrosunun en özel ve prestijli buluşmaları arasına yerleşen festivalimiz aracılığıyla Bursa, bir kez daha koskoca bir oyun sahnesine dönüşecek” dedi.


Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Bursa’da bu yıl 6’ncısının düzenlendiği uluslararası öneme sahip festivalin Osmanlı’ya da başkentlik etmiş bir ilde gerçekleşmesinin önemine dikkat çekerek; ’Festivalimiz gün geçtikçe gelişiyor, büyüyor. Bursa, Devlet Tiyatromuz son derece önemli, son derece başarılı ve son derece çalışkan, uzun yıllardır kültüre sanata önem veren göz bebeğimiz. Çok önemli bir şehrimiz. Balkanlar da bizim göz bebeğimizdir. Atalarımızın ayak değmediği Balkan coğrafyası yoktur. Ama sanat birleştiricidir, sanat kardeşliktir, sanat köprüdür. O yüzden sanat Bursa’da Balkanlara açılan bir penceredir. O yüzden Bursa’da böylesine önemli bir festivali yapmaktan DT adına son derece mutluyuz, son derece gururluyuz’ dedi.


Kurt, festivali daha da geliştireceklerini daha da büyüteceklerini vurgulayarak şöyle konuştu;


“Biz DT olarak bu festivali büyütmeye, geliştirmeye and içtik. Bu festival daha da güzel olacak, daha da büyüyecek. Festival emekleme döneminden çıktı, artık genişleyecek, büyüyecek. İnşallah önümüzdeki günlerde bu festivalin devamını Balkan ülkeleri bizim ülkemizi terk etmeden önce Edirne’de de gösterilerine devam edecek. O yüzden katılan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.”


Kurt ayrıca ‘Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi’nde kostümleri bulunan kadın tasarımcılara da plaket takdim etti. Kurt, ‘DT’de binlerce kumaşın ellerinden geçtiği, çok kıymetli, çok değerli, kadın tasarımcılarımız var. Yılda 150 tane oyun yapıyor DT ve metrelerce kumaşlar metrelerce seçimler bu kadın tasarımcılarımızın elinden geçiyor. O kadar değerli, o kadar kıymetli her bölgede başarıyla oyunlara imza atan bu kadın tasarımcılarımızı da unutmak istemedik’ dedi.


Devlet Tiyatrolarından emekli olmuş ve halen çalışan 17 kadın tasarımcının hayat verdiği oyun kostümlerinin yanı sıra kostüm eskizleri ve oyun fotoğraflarından oluşan ‘Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi’, festivalin açılış gününde ve aynı zamanda anlamlı bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sanatseverlerin izlenimine sunuldu.


Festivalin sona ereceği 26 Mart Salı gününe kadar açık kalacak kadın kostüm tasarımcıları sergisi tüm kadınlara saygı duruşu niteliğinde.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:47
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