Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralaması

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki Uludağ Üniversitesi taban puanları 2018 yılı Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamasını sizlerin bilgisine sunuyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi 2018 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI