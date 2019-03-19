0553 313 94 23

Bursa turizmin göz bebeği olacak

Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa’nın termal, dağ, yayla, tarih ve inanç turizminde altın çağını yaşayacağını söyledi.

19 Mart 2019 Salı 09:16
Bursa turizmin göz bebeği olacak

Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa’nın termal, dağ, yayla, tarih ve inanç turizminde altın çağını yaşayacağını söyledi.


Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projelerle yeni dönemde Bursa’ya dünyanın dört bir yanından turist gelecek. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Nilüfer ilçesi Üçevler ve Demirci Mahallerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bursa’nın tarım ve sanayide Türkiye’nin en önemli illerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Mesten, “Turizmde potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen aynı başarıyı elde edemedi. Önümüzdeki dönemde inşallah Bursa turizmin her açısından büyük atılımların yaşandığı bir şehrimiz olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın önemli projelerinden bir tanesi de Dağyenice’de doğal yaşam turizm kompleksi. Dünyaya hitap edecek şekilde ciddi turizm merkezi olacak. Turizm gelirleninin 3 kat artması bekleniyor” dedi.



“Bursa turizmde altın çağını yaşacak”


Dağ ilçeleriyle alakalı eko turizm havzası projeleriyle ilgili de konuşan Mesten, “Eko turizm anlamında daha önceden yapılmış projeler var. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Harmancı ve İznik’te yapıldı. Dağ ilçelerimiz Büyükorhan, Orhaneli ve Keles’te ciddi anlamda potansiyellere sahip. Keles’te Kocayayla’da ve bölgede özel sektörümüzün projeleri var. Biz bütün projeleri sonuna kadar destekliyoruz. Bursa termal, yayla, tarih ve inanç turizmi açısından Bursa altın çağını yaşayacak. Önümüzdeki 5 yılda çok ciddi atılımlar olacak. Tarımıyla, sanayisiyle anıldığı gibi turizmiyle de dünya çapında anılan bir kent olacaktır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gram altın 230 lira seviyelerinde
    1. Gram altın 230 lira seviyelerinde
    2. Aliağa’nın kültür birikimi: Nadir Nadi..
    3. Düzce’nin yaşlı nüfusu yüzde 9,5
    4. KTO Meclis üyeleri TOBB’a çıkarma yaptı
    5. Bakan açıkladı: Türkiye rekora imza..
    6. Aliağa Belediyesi periyodik ağaç..
    7. (Özel) Maltepe’de patenli gençlerin..
    8. 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni işaret..
    9. Erzincan’da "Gençliğin Zaferi ve..
    10. Ortaca’da sokak hayvanlarını doyurmak..
    11. Başkan adayı Ulusoy’dan ‘tabip..
    12. GÜNDEME EK
    13. İki dev köprü birbirine bağlanıyor
    14. İslam’ın son kalesi Türkiye
    15. Hakkari’de 14 yerleşim yeri kapandı
    16. Başkentte 18 öğretmene FETÖ operasyonu
    17. VakıfBank, Avrupa'da yarı final peşinde
    18. Umut Köprüsü Derneğinden Tosya’daki..
    19. fizy 22. Liseler Arası Müzik..
    20. Üniversitelilerden ortaokul..
    21. Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti
    22. (Özel) Yargıtay: "Ödeme tanıkla değil..
    23. Tren yoluna atılan 4 çuval esrar ele..
    24. Dolar/TL, 5,4690 seviyesinde işlem..
    25. Pompeo'dan İran'a karşı 3 ülkeye..
    26. Karakola saldıracaktı! Öldürüldü
    27. "O bir terörist hakkında konuştuğumda..
    28. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    29. Yıldırım Belediye Başkan Adayı..
    30. Kosova’da Çanakkale Zaferi ve..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?