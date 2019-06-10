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Bursa trafiğine yarış ayarı

Uluslararası Bisiklet Birliği’nce tertiplenen “Bursa-Orhangazi ve Bursa Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışları” 11-12 Haziran 2019 tarihlerinde Bursa’da yapılacak.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:05
Bursa trafiğine yarış ayarı

Uluslararası Bisiklet Birliği’nce tertiplenen “Bursa-Orhangazi ve Bursa Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışları” 11-12 Haziran 2019 tarihlerinde Bursa’da yapılacak. Yarışlar dolayısıyla bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak.


Emnietten yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Salı günü saat 10:00’ daBursa Büyükşehir Belediye Stadı yanında bulunan Işık Büfe önünden start verilerek, Acemler- Çevre yolu - Kestel - Yenişehir - İznik - Orhangazi - Gemlik - İstanbul yolu - Çevre yollarını takiben aynı başlangıç noktasında son bulacak olan 172 kilometrelik bisiklet turu yapılarak 15:30 saatlerinde tamamlanacak. 11 Haziran Salı günü saat:10:00’da başlayacak olanBursa Büyükşehir Belediye Stadı önü - Hayran Caddesi - Acemler Kavşağı - Çevre Yolu Botanik - Çevreyolu Akom - Çevre yolu Demirtaş Kavşağı - Millet Mahallesi Lambalar - Samanlı Kavşağı - Çevreyolu Otoban bağlantısı - Çere yolu VakıfLambalar - Otosansit Kavşağı - Ankara Yolu - Gürsu Kavşağı - Kestel Kavşağı- Kestel Maliye Lambalar - Ankara yolugidiş güzergahları 11 Haziran Salıgünü saat:09:30’dan itibaren araç ve yayatrafiğine kapatılacak.


Ankara yolu -Kestel Maliye lambalardan - İnegöl istikameti - Turan Köye kadar olan güzergahı 11 Haziran Salıgünü saat:10:20’den, Ankara yolu Turan Köy-Yenişehir güzergahı 11 Haziran Salı günü saat:10:30’dan, Yenişehir-İznik gidiş güzergahı 11 Haziran Salıgünü saat:11:00’ dan, İznik ilçe merkezinde 11 Haziran Salıgünü saat:11:30’dan, İznik -Orhangaziilçeler arası güzergahında 11 Haziran Salıgünü saat:12:00’dan, Orhangazi ilçe merkezinde 11 HaziranSalıgünü saat:12:50’ den, Orhangazi -Gemlik dönüş güzergâhları 11 HaziranSalıgünü saat:13:15’den, Gemlik ilçe Merkezinden İstanbul yolu Bursa merkeze gelişistikameti 11 Haziran Salı günü saat:13:20’dan, Gemlik ilçesinden-İstanbul yolu - Bursa merkeze geliş güzergahında 11 Haziran Salı günü saat:13:25’ ten itibaren, İstanbul yolu - Bursa Çevre yolu - Çevre yolu Botanik Park - Acemler Köprülü kavşağı - Hayran Caddesi - Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum önü arasındaki dönüş istikametleri 11 Haziran Salı günü saat:13:30’dan itibaren dönüşler öncesive il merkezinedönüş yarışlar bitinceye kadar araç ve yayatrafiğine kapatılacak.


12 Haziran Çarşamba günü saat:10:00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı Yanında bulunan Işık Büfe Önünden start verilerek, Hayran Caddesi - Acemler - İzmir yolu gidiş - Uluabat - Karacabey - İzmir yolu geliş -Uluabat’ı takiben aynı başlangıç noktasında son bulacak olan 122 kilometrelik bisiklet turu yapılarak 15:30 saatlerinde biteceğinden; 12 Haziran Çarşamba günü saat:10:00’ da başlayacak olduğu yer olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum önü - Hayran Caddesi - Acemler - İzmir yolu gidiş - Carrefour Kavşağı - FSM Kavşağı - Çalı Kavşağı - Gül Kavşağı - Özlüce Kavşağı - Uludağ Üniversitesi - Görükle kavşağına kadar 12 Haziran Çarşambagünü saat: 09:30’dan itibaren geçişler öncesi, geçişler bitinceye kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.


İzmir Yolu - Karacabey İstikameti - Göçmen konutları - Otoban bağlantısı - Minteks -Uluabat - Karacabey ilçesine gidiş güzergâhı 12 Haziran Çarşambagünü saat:10:15’ten itibaren, Karacabey ilçesinden tekrar Bursa’ ya dönüş - İzmir yolu geliş -Uluabat - Minteks - Otoban bağlantısı Göçmen Konutları dönüş güzergâhı arası 12 Haziran Çarşambagünü saat:12:15’ten itibaren, Göçmen Konutları - Görükle Kavşağı - Uludağ Üniversitesi - Özlüce Kavşağı - Gül Kavşağı - Çalı Kavşağı - FSM Kavşağı - Carrefour Kavşağı - Mudanya bağlantı yolu- Acemler Kavşağı - Hayran Caddesi - Büyükşehir Belediyesi Stadyum arasındaki dönüşistikametler 12 Haziran Çarşambagünü saat:12:30’dan itibaren dönüş etkinliği bitinceye kadar araç ve yayatrafiğine kapatılacak.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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