0553 313 94 23

Bursa trafiğine miting ayarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingi öncesi trafik akışı yeniden düzenlendi.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:33
Bursa trafiğine miting ayarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingi öncesi trafik akışı yeniden düzenlendi.


15 Şubat 2019 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’ya yapacağı ziyaret sebebiyle trafik akışı yeniden düzenlendi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, "ziyaret süresince Merinos Kanalboyu arasında kalan batı kısmındaki döner kavşak, Merinos dolmuş durağı, Merinos İzmir gidiş yan yol, Kültürpark İzmir geliş Sıcaksular, stadyum caddesi, Merinos kavşağı ile İpekiş, stadyum kavşağı arası iniş ve çıkış stadyum kavşağından, Beşikçiler arası Çekirge gidiş istikametleri, Çekirge Caddesinden Stadyum Kavşağına geliş istikameti, geliş istikametine göre trafiğe kapalı olacak. Bu istikametten gelişler Hamzabey (Çelikpalas Otel) kavşağından Muradiye istikametine verilecektir.


Stadyum kavşağı, Altıparmak, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı, Altıparmak çıkış, Cemalnadir Caddesi, Çakırhamam Kavşağı, Temiz Cadde, Saltanat Kapı, Atatürk Caddesi, Setbaşı, Yeşil, İnönü Caddesi, Demirtaşpaşa Haşim İşcan Caddesi, Acemreis Cami gidiş ve geliş istikametleri, İnönü Caddesi, Ankara istikameti Mahmudiye Kavşağına kadar olan bağlantı yolları, miting öncesi ve miting süresince araç trafiğine kapatılacaktır.


Meydancık kavşağından Gökdere iniş ve çıkışı, Yeşil Türbeden Meydancık iniş, Şenöz lambalardan Meydancık iniş, Meydancıktan Setbaşı çıkış, İncirli Caddesinden Meydancık gidiş, Mahmudiye Caddesinden Meydancık çıkış, Meydancık Kavşağından Kurtuluş Caddesi Beyazıt Cadde kavşağı iniş ve çıkış istikametleri 14.02.2019 Perşembe günü saat 22.00’dan itibaren 15.02.2019 Cuma günü etkinlik bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır.


T1 (İpek Böceği) ve Nostaljik tren hattı saat 10.00’dan itibaren etkinlik bitene kadar çalışmayacaktır. Bursa’ Rayın il merkezinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan Metro tren hatlarında zaman zaman kesintilerin olabileceği, Atatürk Caddesi ve Setbaşında bulunan Burbak parklarına görevlilerimizce ve Burbak görevlilerince de parklanma yapılmasına müsaade edilmeyecektir"


Özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının daha uygun olacağı açıklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:33
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
    1. Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı..
    2. Silopi’de kanser erken teşhis semineri
    3. Online bilgi yarışması Hadi'yi Alex de..
    4. (Özel) Dehşet veren kaza kameralara..
    5. Sultangazi'de inanılmaz soygun! Duvarı..
    6. İki ayağı ve bir kolu kesildi yine..
    7. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2..
    8. Gözaltına alınan komiser yardımcıları..
    9. "Adli ve idari hakim alımında ehliyet..
    10. İstanbul’da Göbeklitepe fotoğraf..
    11. Vali Bektaş, Havalimanı’nda ILS..
    12. Merkez Bankası'ndan "sıkı duruş" mesajı
    13. Usta: "Samsun’da istihdamda problem..
    14. "Kalbindeki yetmezliği" aşkla tamamladı
    15. Azez’de YPG karşıtı protesto
    16. NASA Mars keşif aracı Opportunity'ye..
    17. TBMM 29. Başkanını seçecek
    18. Belçika’da ilkokul öğrencilerinin cami..
    19. Cezayir'de İslami kesim ve..
    20. Başkan Altay ve Angı’dan Akören ve..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?