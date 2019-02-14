Bursa trafiğine miting ayarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingi öncesi trafik akışı yeniden düzenlendi.

15 Şubat 2019 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’ya yapacağı ziyaret sebebiyle trafik akışı yeniden düzenlendi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, "ziyaret süresince Merinos Kanalboyu arasında kalan batı kısmındaki döner kavşak, Merinos dolmuş durağı, Merinos İzmir gidiş yan yol, Kültürpark İzmir geliş Sıcaksular, stadyum caddesi, Merinos kavşağı ile İpekiş, stadyum kavşağı arası iniş ve çıkış stadyum kavşağından, Beşikçiler arası Çekirge gidiş istikametleri, Çekirge Caddesinden Stadyum Kavşağına geliş istikameti, geliş istikametine göre trafiğe kapalı olacak. Bu istikametten gelişler Hamzabey (Çelikpalas Otel) kavşağından Muradiye istikametine verilecektir.

Stadyum kavşağı, Altıparmak, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı, Altıparmak çıkış, Cemalnadir Caddesi, Çakırhamam Kavşağı, Temiz Cadde, Saltanat Kapı, Atatürk Caddesi, Setbaşı, Yeşil, İnönü Caddesi, Demirtaşpaşa Haşim İşcan Caddesi, Acemreis Cami gidiş ve geliş istikametleri, İnönü Caddesi, Ankara istikameti Mahmudiye Kavşağına kadar olan bağlantı yolları, miting öncesi ve miting süresince araç trafiğine kapatılacaktır.

Meydancık kavşağından Gökdere iniş ve çıkışı, Yeşil Türbeden Meydancık iniş, Şenöz lambalardan Meydancık iniş, Meydancıktan Setbaşı çıkış, İncirli Caddesinden Meydancık gidiş, Mahmudiye Caddesinden Meydancık çıkış, Meydancık Kavşağından Kurtuluş Caddesi Beyazıt Cadde kavşağı iniş ve çıkış istikametleri 14.02.2019 Perşembe günü saat 22.00’dan itibaren 15.02.2019 Cuma günü etkinlik bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

T1 (İpek Böceği) ve Nostaljik tren hattı saat 10.00’dan itibaren etkinlik bitene kadar çalışmayacaktır. Bursa’ Rayın il merkezinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan Metro tren hatlarında zaman zaman kesintilerin olabileceği, Atatürk Caddesi ve Setbaşında bulunan Burbak parklarına görevlilerimizce ve Burbak görevlilerince de parklanma yapılmasına müsaade edilmeyecektir"

Özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının daha uygun olacağı açıklandı.