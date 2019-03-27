Bursa trafiğine Kılıçdaroğlu ve Akşener ayarı

31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşın karşısına Millet İttifakı olarak çıkan CHP ve İYİ Parti genel başkanları yarın Bursa’da ortak miting yapacak. Miting sebebiyle bir dizi güvenlik tedbiri alan Bursa emniyeti, kapatılacak yollar ve alternatif yollarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “27 Mart Perşembe günü saat 23:00’dan itibaren; Kemal Bengü Caddesinde bulunan Acemreis Cami Kavşağından Gökdere gidiş ve geliş, Mahmudiye Kavşağından Gökdere gidiş ve geliş, Meydancık Kavşağından Gökdere Kavşağına iniş ve çıkış, Etbalık Kavşağı, Beyazıt Caddesinden Gökdere gidiş ve geliş istikametlerindeki yollar açık hava mitingi bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca ilimiz Yıldırım ilçesinde bulunan Kurtuluş ve İncirli Caddelerini kullanacak olan araç sürücüleri, bu iki caddeyi tek yön çıkış olarak kullanabileceklerdir. Güzergâhlarda vatandaşlarımızın görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılarına riayet etmesi gerekmektedir. Araç sürücüleri miting öncesi ve miting süresince, İzmir yolu, Yakın doğu çevre yolu, Ankara yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, Yeşil türbe istikametinden Setbaşı istikameti, İncirli Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Namazgâh Caddesi, Teleferik istikameti, İpekçilik Caddesi, Beyazıt Caddesi, Mudanya yolu ve Eğitim Cadde istikametlerini kullanabileceklerdir, Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.