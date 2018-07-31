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Bursa trafiğine kalıcı çözüm

Bursa’nın 15 yıllık ulaşım master planının hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentteki trafik sıkıntısına ‘katlı yol, köprü ve viyadüklerle’ kalıcı bir çözüm getirileceğini söyledi.

31 Temmuz 2018 Salı 12:06
Bursa trafiğine kalıcı çözüm

HASAN ÖZAN/BURSA

Bursa’nın 15 yıllık ulaşım master planının hazırlandığını ve uygulamaların muhtemelen 4-5 ay sonra başlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentteki trafik sıkıntısına ‘katlı yol, köprü ve viyadüklerle’ kalıcı bir çözüm getirileceğini söyledi.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Sahil Hizmetleri, Sahil Planlama ve Yapım, Ulaşım Koordinasyon, Raylı Sistemler, Trafik Şube, Yol İşleri ve Altyapı Koordinasyon şube müdürlüklerinin çalışanlarıyla bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’ndaki buluşmaya, Ulaşım Dairesi Başkanı Hakan Bebek ve şube müdürlerinin yanı sıra bine yakın personel katıldı.

ÇOK KATLI YOLLAR GELİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın trafik sıkıntısının 15 yıllık projeksiyon ile tarihe karışacağını söyledi. Göreve gelir gelmez 29 kavşakta ufak dokunuşlar yaptıklarını ve ulaşımı yüzde 25 oranında rahatlattıklarını söyleyen Başkan Aktaş, Kasım ayına kadar bu oranı yüzde 40’a çekmeyi planladıklarını anlattı. Bursa’nın 15 yıllık ulaşım master planı hazırlık çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Aktaş, 6-7 aylık periyotta uygulamaların start alacağını ifade etti. Ulaşım master planı sürecinde Bursa’nın trafik sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmakta kararlı olduklarını ve bu hedef doğrultusunda emin adımlarla yola devam ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bugün Japonya gibi ülkelerde örneğine sıkça rastladığımız çok katlı ulaşım yatırımları, inşallah yakın zamanda Bursa’da da boy gösterecek. Bu işe ufak dokunuşlarla başladık, kalıcı ve sürdürülebilir adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Master plan bunun için yapılıyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 12:06
  1. Bursa
  2. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

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