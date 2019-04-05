Bursa trafiğine fetih yürüyüşü düzenlemesi Bursa’nın fethinin 693’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yarın yapılacak yürüyüş nedeniyle bazı cade ve yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Bursa’nın fethinin 693’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yarın yapılacak yürüyüş nedeniyle bazı cade ve yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Osmangazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetihinin 693’üncü yıl dönümü kutlama organizasyonu çerçevesinde Pınarbaşı Fetih Kapısında tören, Pınarbaşı Tophane Şehitliği arasında kortej yürüyüşü, Balaban Kalesi önünde tören ve Saltanat Kapı ile Kanberler Parkı arasında fetih yürüyüşü yapılacak. 6 Nisan Cumartesi günü törenlerin yapılacağı alan ve çevresi ile fetih yürüyüşünün yapılacağı güzergâhta trafik akımı Devlet Hastanesi önünden-Temiz Caddesi-Çakırhamam Kavşağı-Altıparmak Caddesi’nden Cemal Nadir Caddesi’ne (Zaferplaza Lambalara) çıkış istikametleri, Demokrasi Meydanı’ndan Cemal Nadir Caddesi’ne dönüşler ile Atatürk Caddesi’ne bağlantı yolları-Setbaşı istikametinden İnönü Caddesi’ne geliş güzergâhları, tören başlamadan bir saat önce ve tören boyunca yaya ve araç trafiğine kapatılacak.

Alternatif güzergahlar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen vatandaşların Dikkaldırım-Zübeydehanım Doğumevi Kavşağı-Oulu Caddesi-İzmir yolu-Gençosman Kavşağı-Ankara Yolu-Gökdere istikametlerini kullanmaları istendi.

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