0553 313 94 23

Bursa trafiğine Erdoğan ayarı

Bursa’da 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çeşitli açılışlara katılacak olması sebebiyle trafik yeniden düzenlendi.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:39
Bursa trafiğine Erdoğan ayarı

Bursa’da 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çeşitli açılışlara katılacak olması sebebiyle trafik yeniden düzenlendi.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Pazar günü saat 15:30’tan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iştiraki ile ilimizde gerçekleştirilecek törenler dolayısıyla trafik akışı yeniden belirlendi. Bursa Şehir Hastanesinden İstanbul istikametine otobanı takiben şehir merkezi yol ayrımına kadar olan kısım ile İstanbul Yolu Caddesi şehir merkezi geliş istikameti ve bağlantı yolları - Demirtaş Köprülü Kavşak (Terminal Kavşağı) - AS Merkez Lambalar - Panayır Lambalar - Buttim Kavşağı - Özdilek Lambalar - Avrupa Konseyi Bulvarından İstanbul Yolu Caddesine katılım yanyol - Metro Lambalar - Beşyol Kavşağı - Gençosman Kavşağı ve Merinos istikameti - Kent Meydanı - Uluyol Lambalar - Hakimiyet Kavşağı - Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlantı yolları - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Kavşak - Varyant Altı - Altıparmak Caddesi çıkış - Zafer Plaza Önü - Bilecik Lambalar - Çakırhamam Kavşağı - Atatürk Caddesi ve bağlantı yolları - Heykel önü - Setbaşı Kavşağı - İnönü Caddesi - Dörtyol Lambalar - Tahal Caddesi (Bıçakçılar Girişi)- Demirtaşpaşa Köprülü Kavşak - Kemal Bengü Caddesinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanına gidiş istikameti - Ankara Yolu şehir merkezine geliş istikameti - Büyükşehir Belediyesi önüne çıkan bağlantı yolları kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılacak.


Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Etibank Caddesi ve 2. Kanal Caddesinden Merinos Caddesi istikametine akımlar 18:00’den itibaren tören tamamlanıncaya kadar araç trafiğine kapatılacak.


T1 (İpekböceği) hattı saat 17:00 ’dan itibaren tören bitene kadar sayın misafirin geçişleri esnasında görevlilerimizce yapılacak uyarı ile kısa süreli bekletilecek.


Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    41 yıllık tesis modern bir hale getirilmek amacıyla yıkıldı
    1. 41 yıllık tesis modern bir hale..
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 11..
    4. Bursa Büyükşehir’de toplu sözleşme..
    5. Burhaniye’de kitapseverler Ören’e akın..
    6. İŞKUR TYP başvuruları ne zaman..
    7. Halk dolmuşu ile otomobil çarpıştı; 5..
    8. "Eskişehirspor'da bir kriz var çözmeye..
    9. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    10. Bursa trafiğine Erdoğan ayarı
    11. Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı
    12. Saman yüklü kamyon devrildi, alev alan..
    13. İYİ Parti'de kriz büyüyor! İP ismini..
    14. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    15. Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen..
    16. Frankfurt merkez tren istasyonunda..
    17. İstihdama katkı sunacak Erzurum..
    18. İki bavul altınla kaçtığı iddiasıyla..
    19. Kurtdere güreşleri başladı
    20. Karşıdan karşıya geçemeyen köpeğin..
    21. Kurbanlık hayvanı elektrik veya..
    22. Bakan Kurum, sel bölgesinde..
    23. Bal arıları petek üzerinde ay yıldız..
    24. GÜNCELLEME - Endonezya'da 6,8..
    25. Kars'ta diyaliz hastalarını taşıyan..
    26. "NATO, S-400'ü herhangi bir üyesinin..
    27. Balıkesir’de yanan otobüsün son hali
    28. Balığa çıkan gencin denizde kaybolması..
    29. Yenipazar’daki yangın kontrol altına..
    30. Akçakoca’da turizm kaldığı yerden devam
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!