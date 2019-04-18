Bursa trafiğine bisiklet turu ayarı

19 Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sebebi ile Bursa emniyeti trafikte bir dizi düzenlemeler yaptı. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada vatandaşların kullanabileceği güzergahlar paylaşıldı.

Açıklamada, "19 Nisan Cuma günü ilimizde yapılacak 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu - İstanbul Yolu Caddesi - Terminal Kavşağı - Tofaş Kavşağı - Buttim Kavşağı - Çevreyolu Kavşağı - Beşyol Kavşağı - Gençosman Kavşağı - Kıbrıs Şehitleri Caddesi - Hakimiyet Kavşağı - Fevzi Çakmak Caddesi - Demokrasi Kavşağı - Varyant - Cemal Nadir Caddesi- Atatürk Caddesi- Heykel güzergahında gerçekleşeceği bildirildiğinden; Cemal Nadir Caddesi, Atatürk Caddesi ve 1.Yeşil Caddesi Şenöz Lambalardan Setbaşı’na geliş ile belirtilen caddelere çıkışı olan cadde ve sokaklar 19 Nisan Cuma günü saat 06.30’ dan itibaren etkinlik boyunca trafiğe kapatılacaktır. İstanbul Yolu Caddesinden merkeze geliş - Terminal Kavşağı - Tofaş Kavşağı - Buttim Kavşağı - Balıklı Çevreyolu Kavşağı - Beşyol Kavşağı - Gençosman kavşağı - Kıbrıs Şehitleri Caddesi - Hakimiyet Kavşağı - Fevzi Çakmak Caddesi - Demokrasi Kavşağı ile belirtilen güzergaha çıkan cadde ve sokaklar 06.30 ile 13.30 saatleri arasında zaman zaman trafiğe kapatılacak ve araç duraklamasına/park etmesine kesinlikle izin verilmeyecektir. Belirtilen güzergâh 13.30’ dan itibaren etkinlik sona erene kadar pist güvenliği açısından tamamen trafiğe kapatılacaktır.

Ayrıca, sporcu takım araçları Demokrasi kavşağından ters yöne girerek - Haşim İşcan caddesi- Orta Lambalar- İnönü caddesi güzergahından Heykele çıkacağından İnönü caddesi, Heykel - Gazcılar Caddesi arası ve Haşim İşcan Caddesi, Acem Reis Camii- Demokrasi Meydanı arası ve bu iki caddeye çıkan cadde ve sokaklar bahse konu araçların geçişi sırasında zaman zaman trafiğe kapatılacak ve etkinlik boyunca araç duraklamasına veya park etmesine kesinlikle izin verilmeyecektir.

20 Nisan Cumartesi günü, 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu ilimiz Heykel önünden start alıp, Atatürk Caddesi - Cemal Nadir Caddesi - Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi - Demokrasi Kavşağı - Fevzi Çakmak Caddesi - Hakimiyet Kavşağı - Kıbrıs Şehitleri Caddesi - Uluyol Kavşağı - Gençosman Kavşağı - İstanbul Yolu Caddesi - Beşyol Kavşağı - Balıklı Çevreyolu Kavşağı - Buttim Kavşağı - Tofaş Kavşağı - Terminal Kavşağı - Gebze Orhangazi İzmir otoyolundan Kocaeli istikametine gerçekleşeceği bildirildiğinden; Cemal Nadir Caddesi, Atatürk Caddesi ve 1.Yeşil Caddesi Şenöz Lambalardan Setbaşı’na geliş ile belirtilen caddelere çıkışı olan cadde ve sokaklar 20 Nisan Cumartesi günü saat 06.30’ dan itibaren etkinlik boyunca trafiğe kapatılacaktır. Altıparmak Caddesi - Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi - Demokrasi Kavşağı - Fevzi Çakmak Caddesi - Hakimiyet Kavşağı - Kıbrıs Şehitleri Caddesi - Uluyol Kavşağı - Gençosman Kavşağı - İstanbul Yolu Caddesi - Beşyol Kavşağı - Balıklı Çevreyolu Kavşağı - Buttim Kavşağı - Tofaş Kavşağı - Terminal Kavşağı ile belirtilen güzergaha çıkan cadde ve sokaklar 06.30 ile 09.00 saatleri arasında zaman zaman trafiğe kapatılacak ve araç duraklamasına/park etmesine kesinlikle izin verilmeyecektir. Belirtilen güzergâh 09.00’ dan itibaren etkinlik sona erene kadar pist güvenliği açısından tamamen trafiğe kapatılacaktır" denildi.