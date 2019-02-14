Bursa terör örgütü DAEŞ'e operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 52 zanlı yakalandı.14 Şubat 2019 Perşembe 10:38
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda Suriyeli 52 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan arama kararına istinaden İl Emniyet Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Altıparmak ve Kuruçeşme mahallelerinde 5 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 52 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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