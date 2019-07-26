Bursa termaliyle dünya vitrinine çıkıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre dünyada sağlık turizmi harcamaları 500 milyar doları bulurken, Bursa’nın sahip olduğu termal kaynaklarının dünya vitrinine çıkması için ilk ciddi adım atıldı. Kanunla kurulan Sağlık Bakanlığı’nın iştirâki Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), Bursa’nın termal kaynaklarını mercek altına aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin yeni rotası turizm olarak belirlenirken, Bursa’nın termal zenginliklerini dünya vitrinine çıkaracak önemli bir adım atıldı. Uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek amacıyla kanunla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, şehrin potansiyelini yerinde görmek için Bursa’ya geldi. Bursa’da termal kaynakların sağlık turizminde kullanılmasına yönelik yol haritasının belirlenmesi maksadıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen, İl Sağlık Müdürü Dr.Özcan Akan, USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve Bursa Sağlık Turizmi Derneği yöneticilerinin iştirakiyle bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kamu ve özel sektör tarafından yapılan sağlık yatırımları, mevcut termal kaynaklar, termal kaynakların sağlık turizmine entegrasyonu gibi konular masaya yatırıldı.

Âtıl alanlar işlenecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın sanayi, üretim, otomotiv, tekstil, ahşap ürünleri gibi farklı dallardaki ciddi potansiyelinin yanında turizmle ilgili de Türkiye’de söz sahibi olabilecek bir değere sahip olduğunu vurguladı. Özellikle son yıllarda sağlık turizminin yükselen bir trend olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Sağlık turizmi Bursa için de önemli bir değer ifade ediyor. Bu mânâda gerek Bursa’ya yeni kazandırılan Şehir Hastanesi gerekse bütün kamu ve özel hastanelerimizin ciddi bir potansiyeli var. Beraberinde Uludağ başta olmak üzere 120 kilometre deniz sahili, 100 kilometre göl sahili ve termalle alâkalı ciddi bir alt yapımız var. Özellikle 130 dönüm kamulaştırmasını tamamladığımız Tabakhaneler Sıcaksu bölgesinde neler yapabiliriz, onları değerlendiriyoruz. USHAŞ Genel Müdürümüz sahada da incelemeler yapacak. Bu alanları Bursa lehine bunu yatırıma dönüştürmek istiyoruz. Bursa’nın sağlık turizminden önemli pay alacağını düşünüyorum. Alt yapı, üst yapı ve diğer belediye hizmetleriyle ilgili yatırımlarımız devam ederken, ekonomiyi canlandırmak adına bütün atıl alanları işlememiz gerekli. Sağlık ve termal turizm önemli bir konu başlığı olacak” dedi.

Başarı hikâyesi yazmak istiyoruz

Bursa Sağlık Turizmi Derneği’nin 2011 yılında kurucu başkanlığını da yapan Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Bursa’nın tarihî bir termal kent olduğunu hatırlatarak, sanayide 400 litre jeotermal kaynak ile önemli bir potansiyelin bulunduğunu vurguladı. Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse siyasi iradeyle termalin Bursa turizmine katma değer sağlayacak noktaya gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Esgin, “Sağlık turizmiyle ilgili çalışmaları 2011’de dernek vasıtasıyla başlatmıştık. Bugün de geçtiğimiz aylarda TBMM’de kanunla kurulan ve geniş yetkileri olan Türkiye’nin sağlık turizm hedeflerini gerçekleştirme adına çalışan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü misafirimiz. Termal kaynakları yerinde inceleyecek. Daha sonra Almanya’ya bir yurt dışı programı olacak. Termal kürün dünyadaki örnekleri çerçevesinde Bursa’da bir başarı hikâyesi yazmak istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz de özellikle Sıcaksu bölgesi ile ilgili doğru bir vizyonu tanımlıyor. Bu potansiyeli mutlaka değerlendirmemiz gerekli. Bunun istihdam boyutu, gelir boyutu, 12 ay turizm boyutu var. Katma değerini yüksek bir turizmden bahsediyoruz. Sağlıkla termalin bir araya geldiği, 2-3 haftalık kürler şeklinde yurt dışı turistleri getirebilecek, İskandinav destinasyonu, batı Avrupa hatta Almanya’nın sosyal güvenlik kurumları ve yaşlı fonlarıyla belli anlaşmalar yaparak ortaya konulacak bir sağlık turizmi performansında bahsediyoruz. Bunun için en uygun şehrin Bursa olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Birçok ülkeden iyiyiz

Türkiye’deki sağlık sisteminin yurt dışında en iyi şekilde anlatılması ve sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik faaliyet gösterdiklerini dile getiren USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise Türkiye’ye daha iyi sağlık turistleri getirebilmek için birçok yetkiye sahip olduklarını vurguladı. Sağlık Bakanlığı’nın bir iştiraki olduklarını, yurt içi ve yurt dışında ofisler açarak, Türkiye’ye gelen sağlık turist sayısını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Kılıçkaya, “Medikal turizmde nitelikli bir ülkeyiz. Şehir hastaneleri, yeni yatırımlar, rekabetçi fiyat politikamız ve teknolojimizle etraftaki birçok ülkeden daha iyiyiz. Termal olarak da gerek alt yapı gerekse suyumuzun kalitesi bakımında birçok noktada rekabetçiyiz. Bursa’da medikali termalle nasıl birleştirebiliriz, nasıl daha iyi şekilde Avrupa’dan turistleri çekeriz bunları değerlendiriyoruz. Bursa’ya ve ülkemize önemli hizmetler kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.