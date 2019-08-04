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Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı yapıldı

Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alan üzerinde 488 milyon avroluk yatırımla iki yılda tamamlanan hastane, Güney Marmara'da 6 milyon kişiye hizmet verecek

04 Ağustos 2019 Pazar 21:17
Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı yapıldı

BURSA (AA) - Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından "Kamu Özel İş Birliği" (PPP-Public Private Partnership) modeliyle hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Güney Marmara'da 6 milyon kişiye hizmet verecek hastane, Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alan üzerinde 488 milyon avroluk yatırımla iki yılda tamamlandı.

Bünyesinde genel, kadın-doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunduran Bursa Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasitesine sahip.

Genel hastanede 308, kadın-doğum çocuk hastanesinde 222, kalp-damar hastanesinde 271, onkoloji hastanesinde 254, FTR hastanesinde 200, YGAP hastanesinde 100 yatak yer alıyor. 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve 36 bin 200 hasta sirkülasyonunun öngörüldüğü kompleksteki FTR hastanesi, 200 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük sağlık merkezlerinden biri olan, Türkiye Genom ve Türkiye Kanser Gen projeleriyle ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği sağlık kuruluşu olarak konumlandırılan Bursa Şehir Hastanesinde ayrıca Türkiye'nin en büyük yanık merkezi yer alıyor.

Hastanede her branşta poliklinik hizmeti verilecek ve nitelikli ameliyatlar yapılarak başka illere hasta sevki önlenecek.

Sağlık alanında en ileri teknolojiyle donatılan ve "LEED Gold" sertifikasına sahip Bursa Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilmiş dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 859 sismik izolatörle olası deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama yaşanmadan yerine getirmeye devam edebilecek.

Bursa Şehir Hastanesinde iki bini medikal alanda olmak üzere işinde profesyonel 4 bin 500 kişi istihdam edilecek.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:17
  1. Bursa
  2. şehir hastanesi

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