SON DAKİKA
Gündem Bursa Şehir Hastanesi'nde skandal görüntü! Videoyu izleyenler Sağlık Bakanlığı'na şikayet ediyor
Gündem

Bursa Şehir Hastanesi'nde skandal görüntü! Videoyu izleyenler Sağlık Bakanlığı'na şikayet ediyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bursa Şehir Hastanesi'nde muayene sırası bekleyen bir hasta tarafından muayene odasında kaydedilen görüntü tepki çekti.

Bursa Şehir Hastanesi'nde muayene olmak için sırada bekleyen bir hasta, muayene odasında hasta sedyesi üzerinde bir kediyi görünce kayda aldı.

Bursa Tarafsız'da yer alan habere göre; görüntüler sonrası Sağlık Bakanlığı'na şikayet yağdı.

"BU NE REZİLLİKTİR BÖYLE"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyen kullanıcılar "Hastaneleri lütfen denetleyin", "Bunu da savunanlar çıkacaktır", "Bu ne rezilliktir böyle", "Bu hayvanda o kadar mikrop bakteri ve organizma var ki hiç görünmüyor. Açık yarası olan bir insana bulaşabilir" şeklinde yorumlar yapıldı.

