0553 313 94 23

Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçeği aratmayan simülasyon

Bursa’da Haziran ayı içinde hasta kabulüne başlayacak olan Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçeği aratmayan simülasyon çalışması yapıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:36
Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçeği aratmayan simülasyon

Bursa’da Haziran ayı içinde hasta kabulüne başlayacak olan Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçeği aratmayan simülasyon çalışması yapıldı.


Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanesi Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından koordine edilen simülasyon programına; hastanede görev alacak uzman hekim, hemşire, 112 personeli ve hizmet personellerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip katıldı. Hastanede verilecek hizmetlerde birimlerin işleyişini görmek ve hasta girişinden çıkışına dek geçen süreçte herhangi bir aksaklığa uğranılmaması amacıyla gerçekleştirilen simülasyonlarda, hastane personelini zorlayacak tüm olumsuzluklar da senaryolarda yer aldı.


Olası Hataların Önüne Geçiliyor


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, “Yakın zamanda hasta kabulüne başlayacak hastanemizde artık son denetimleri gerçekleştiriyoruz. Hastanenin işleyişinde olası hataların şimdiden önüne geçebilmek amacıyla üç farklı alanda eş zamanlı senaryolar gerçekleştirdik. İlk senaryo gereği Acil Servis’te bir trafik kazası vakasının ambulans ile hastaneye getirilişinden itibaren geçirilen bütün aşamalar tek tek ele alındı. İkinci senaryoda bir dâhiliye hastasının muayene sürecinden başlayarak taburcu edilişine kadar yaşayacağı süreç en az bekleme süresi ile atlatılmaya çalışıldı. Son senaryoda ise doğum yapmak üzere olan bir kadının; kadın doğum acil, doğumhane, sezaryen ameliyathanesi, kadın doğum kliniğinde yaşadığı süreçleri ve yeni doğan yoğun bakım süreçlerini ele aldık.Bin 355 yataklı bu devasa sağlık kampüsünde verilecek hizmetlerin hızlı bir şekilde yürütebilmesi için gerçekleştirdiğimiz bu simülasyon bizim için oldukça önemliydi” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nazilli Belediyesi’nin acı günü
    1. Nazilli Belediyesi’nin acı günü
    2. GRAFİKLİ "Sosyal gerçekçi roman..
    3. Batman’da kaçak rafineri ele geçirildi
    4. TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir’in..
    5. Girne Amerikan Üniversitesi 33. dönem..
    6. Uçar’dan bayram mesajı
    7. Şehit ailesine vefa
    8. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    9. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    10. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    11. Hadislerde dua
    12. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    13. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    14. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    15. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    16. Bir ayet... Bir hadis...
    17. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    18. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    19. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    20. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    21. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    22. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    23. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    24. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    25. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    26. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    27. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    28. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    29. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    30. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti