Bursa, şehidini gözyaşları içinde uğurladı
Jandarma karakolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden jandarma er Sevim, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.03 Kasım 2018 Cumartesi 15:17
Sevim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreninin düzenlendiği merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki Hamit Dede Camisi'ne getirildi.
Buradaki törene, Sevim'in yakınları, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Önder Dülger, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Görkem Sevim'in cenazesi, Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.
Sevim, Tunceli'deki Sarıtaş Jandarma Karakolunda vatani görevini yaparken, kalp krizi geçirmiş ve askeri helikopterle kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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