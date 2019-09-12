Bursa "sâkin şehir" ağına talip

Bursa Büyükşehir Belediyesi, her biri âdetâ yaşayan tarih olan İznik ve Keles ilçelerini ‘Cittaslow-Sâkin şehir’ ağına katmak için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde faaliyet gösteren Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği eliyle atılan adım çerçevesinde belediye yetkilileri, İzmir’in Seferihisar ilçesine giderek üyelik için görüşmeler yaptı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve beraberindekiler,30 ülkeden 260 kentin üye olduğu Cittaslow’un Türkiye’de temsilciliğini yürüten Seferihisar’a giderek, yapılan uygulamaları yerinde inceledi. İlçede Salı Pazarı, Fotovoltaik Güç Santrali, Çocuk Belediyesi, Kent ve Anı Evi, Can Yücel Tohum Merkezi, mandalina kurutma tesisi ve Sığacık Kaleiçi’ni gezen Bursa ekibi, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile de görüşerek katılım şartlarıyla ilgili bilgiler aldı.

Adaylık sürecinin başlamasıyla birlikte İznik ve Keles, 72 maddelik şartları yerine getirdiği takdirde Cittaslowşehir olma özelliğini kazanacak. Sözkonusu ilçeler, doğal güzellikleri ve kendine özgü kimlikleriyle kombine edilerek, hem turizm anlamında ülke ekonomisine katkıda bulunacak hem de dünya üzerindeki yaşanabilir kentler arasında Bursa’nın ön sıralarda yer almasını sağlayacak.

İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow, ‘sâkin şehir” anlamına geliyor. Cittaslow’un temeli 1999 yılında İtalya’nın Chianti bölgesindeki Greve şehrinde atıldı.